'Batman vs Superman' bate recordes com estreia de US$170 milhões

Batman vs Superman: A Origem da Justiça passou como um trator por vários recordes, estreando com uma arrecadação gigantesca de US$ 170,1 milhões nas bilheterias dos EUA ao longo do fim de semana da Páscoa, mesmo tendo sido ridicularizado pela crítica.

É o melhor fim de semana de estreia de um filme da DC Comics, o melhor lançamento de março e o sexto melhor fim de semana de estreia de todos os tempos.

O resultado serve de inspiração para a Warner Bros, que tem sofrido com uma série de fracassos em filmes caros como O Destino de Júpiter e Peter Pan, e agora põe expectativa no duelo entre o Cavaleiro das Trevas e o Homem de Aço para dar início a uma série de filmes de HQs interconectados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Warner já anunciou datas de estreia de sequências e spin-offs para os próximos cinco anos, com a primeira dessas aventuras de superheróis, Esquadrão Suicida, programada para sair em agosto.

"Isso levanta nossa moral", disse Jeff Goldstein, vice-presidente executivo de distribuição da Warner. "Estamos muito orgulhosos do que já fizemos no mundo DC e o que temos por vir é muito animador."

O estúdio não poupou investimentos, ao colocar Ben Affleck para vestir a capa e a máscara do Batman e trazer de volta o diretor de Homem de Aço Zack Snyder e a estrela de Super-Homem Henry Cavill. Foram gastos US$ 250 milhões em despesas com a produção e outros milhões em material promocional.

Mas a aposta parece ter sido válida, colocando a DC e a Warner no epicentro do universo do cinema de superheróis com o qual a rival Marvel obteve enormes lucros.

Os recordes também reduzem o peso dos principais críticos de cinema norte-americanos. As resenhas de Batman vs Superman: A Origem da Justiça foram implacáveis. A. O. Scott, do jornal New York Times, disse que assistir ao filme é "tão divertido quanto ter uma louça de porcelana quebrando em sua cabeça". Mas o público não se importou e ainda foi bem mais gentil com o filme, avaliando-o com nota B no CinemScore.

"São os fãs que falam mais alto", disse Jeff Bock, analista de bilheterias na Exhibitor Relations. "Isso prova o quão fortes esses personagens são".

A audiência do filme é, em sua maioria, masculina (66%) e os públicos tendem a ser mais jovens, com 63% dos espectadores com entre 18 e 34 anos.

As exibições do filme em tela Imax representaram US$ 18 milhões em bilheteria, ao passo que outras exibições especiais em tela premium acrescentaram mais 17 milhões à quantia total arrecadada. Já as bilheterias em cinemas 3D representaram 40% dos resultados do fim de semana de estreia.

"Os responsáveis pelo filme fizeram um produto que deve ser visto nas grandes salas de cinema", afirmou Greg Foster, CEO da Imax Entertainment. "Esse não é o filme que as pessoas vão querer assistir em pequenas salas." (Por Brent Lang)