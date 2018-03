'Batman' quebra novo recorde de bilheteria nos EUA

Batman enterrou seus rivais nas bilheterias norte-americanas pelo segundo fim de semana consecutivo, passando a marca dos 300 milhões de dólares no tempo recorde de 10 dias. VEJA TAMBÉM: >> Trailer de "Batman - O Cavaleiro das Trevas" "Batman - O Cavaleiro das Trevas" vendeu estimados 75,6 milhões de dólares em ingressos entre sexta-feira, 25, e domingo, 27, elevando seu total para 314,2 milhões, segundo a distribuidora Warner Bros. Pictures. Uma semana depois de sua estréia recorde com 158 milhões de dólares vendidos, "O Cavaleiro das Trevas" acrescentou um novo título a sua lista já impressionante de superlativos: o de melhor segundo final de semana, superando "Shrek 2", de 2004, que vendeu 72 milhões de dólares num fim de semana reforçado por um feriado. Produzido com 180 milhões de dólares, "Cavaleiro das Trevas" traz Christian Bale como Batman e o falecido Heath Ledger no papel do anárquico Coringa. Consta que o filme vem sendo visto pela segunda vez por muitas pessoas e também suscitando o interesse de pessoas que normalmente evitam filmes sobre super-heróis ou que nem sequer vão ao cinema. O filme já é o segundo maior do ano em bilheteria, faltando pouco para alcançar o total de 315 milhões de dólares de "Homem de Ferro", e o 23º maior de todos os tempos. O recorde anterior para se chegar a 300 milhões de dólares foi 16 dias, de "Piratas do Caribe - O Baú da Morte", em 2006. O próximo alvo será a marca de 400 milhões de dólares, que "Shrek 2" levou 43 dias para alcançar. O presidente de distribuição da Warner, Dan Fellman, previu que "Cavaleiro das Trevas" só precisará de 18 dias. O último filme a romper a barreira dos 400 milhões de dólares foi "O Baú da Morte", que ocupa o 6º lugar no ranking dos maiores filmes de todos os tempos, com vendas totais de 423 milhões de dólares. A lista é encabeçada pelo épico "Titanic", de 1997, com 601 milhões de dólares. Enquanto isso, a comédia "Quase Irmãos", com Will Ferrell e John C. Reilly no papel de eternos adolescentes, teve abertura surpreendentemente boa, ficando no 2o lugar das bilheterias, com 30 milhões de dólares. A seqüência de ficção científica "Arquivo X - Eu Quero Acreditar" foi o quarto colocado, com 10,2 milhões de dólares de bilheteria. "Arquivo X - Eu Quero Acreditar" marca um reencontro, desta vez entre os ex-agentes do FBI Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson). Mas não suscitou muito entusiasmo entre os críticos ou os fãs do seriado de TV original. O romance musical "Mamma Mia!", inspirado no grupo Abba, caiu uma posição, para a terceira, com vendas de 17,8 milhões de dólares. Após dez dias em cartaz, o filme já acumula 62,7 milhões.