'Batman' é filmado em Hong Kong sem criar problemas

A filmagem de várias cenas tendo Hong Kong como cenário para o filme The Dark Knight, continuação de Batman Begins, terminou sob o atento olhar de vários fãs e turistas, mas sem criar confusões. A equipe finalizou na segunda-feira, 12, as últimas cenas e começou a sair da ex-colônia britânica, segundo confirmou à agência de notícias Efe a produtora local October Pictures. A seqüência de Batman Begins, mais uma vez dirigida por Christopher Nolan e interpretada por Christian Bale, estreará em julho de 2008. Apesar da repercussão na imprensa local, não houve aglomerações em Porto Victoria e Causeway Bay, locais usados para a produção. Só em Central, o distrito financeiro, mais curiosos se reuniram para assistir a uma cena com a participação de cerca de 30 policiais de Hong Kong. A indústria cinematográfica local e as autoridades da área de turismo comemoraram a escolha de Hong Kong para cenário do filme. Mas a recepção da população não foi eufórica como se imaginava. Hong Kong nos últimos anos foi usada como locação para Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007); Lara Croft Tomb Rider: A origem da vida (2003); 007: Um outro dia para morrer (2002); e Hora do Rush 2 (2001), com o ídolo local Jackie Chan.