Batman desbanca Homem-Aranha nas bilheterias norte-americanas O novo filme da série Batman, "O Cavaleiro das Trevas", bateu o recorde de bilheteria no fim de semana de estréia, estabelecido por "Homem-Aranha 3" no ano passado, informou a distribuidora Warner Bros. Pictures no domingo. Somente nos três primeiros dias em que esteve em cartaz nos cinemas, "O Cavaleiro das Trevas" arrecadou cerca de 155,3 milhões de dólares em ingressos vendidos nos Estados unidos e no Canadá, segundo o estúdio, unidade da Time Warner Inc. Em maio de 2007, a Sony Corp. obteve 151,1 milhões de dólares com "Homem-Aranha 3" ao longo do fim de semana de estréia. Em segundo lugar nas bilheterias americanas, está o musical "Mamma Mia!", com apenas 27 milhões de dólares. Na lista de filmes mais lucrativos em cartaz, "O Cavaleiro das Trevas" estreou já em quarto lugar, atrás de "Wall-E", que já obteve 182,5 milhões de dólares. Com direção de Christopher Nolan, "O Cavaleiro das Trevas" tem em seu elenco Christian Bale no papel principal e Heath Ledger, morto recentemente, no papel do Coringa. A franquia foi ressuscitada em 2005, com "Batman Begins", também dirigido por Nolan. O filme obteve 48,7 milhões de dólares nas bilheterias durante o fim de semana de estréia. Ao fim da exibição, arrecadou 205 milhões de dólares. "O Cavaleiro das Trevas" custou 180 milhões de dólares para ser feito, graças ao uso de câmeras Imax, especialmente para a exibição do filme em cinemas de tela gigante. Os produtores também explodiram pequenas partes de Chicago, cidade que faz as vezes da ficcional Gotham City. Mas é a performance de Ledger como Coringa, papel desempenhado por Jack Nicholson no "Batman" de 1989, o maior responsável pelo burburinho em torno do filme. O Coringa é o último papel do ator, que morreu de overdose acidental em janeiro. Muitos críticos dizem que Ledger deve receber uma indicação póstuma ao Oscar. Os ingressos para as primeiras sessões do filme foram vendidos há bastante tempo e os espectadores --alguns vestidos como os personagens do filme-- tiveram de esperar horas na fila da primeira sessão, que começou pouco depois da meia-noite de sexta-feira. Alguns cinemas tiveram de passar o filme a madrugada inteira, para atender à demanda. (Reportagem de Dean Goodman)