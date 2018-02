'Batman' arrecada US$160,8 milhões em estreia na América do Norte O estúdio Warner Bros informou nesta segunda-feira que seu novo filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" arrecadou 160,8 milhões de dólares nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá no fim de semana, no nível mais baixo das estimativas da indústria para a estreia, que foi marcada por uma chacina no Colorado.