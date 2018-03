'Batman' arrecada quase US$ 200 mi em ingressos pelo mundo "Batman -- O Cavaleiro das Trevas" confirmou seu status de melhor estréia em um final de semana na América do Norte, de acordo com os dados finais liberados nesta segunda-feira pela distribuidora Warner Bros. Pictures. O filme arrecadou 158,355 milhões de dólares durante seus três primeiros dias de exibição nos Estados Unidos e Canadá -- uma superação de 3 milhões na estimativa feita pela Time Warner no domingo. Em 20 mercados estrangeiros, o filme levantou 41,3 milhões de dólares em vendas de ingressos -- a estimativa inicial era de 40 milhões. Isso leva o total arrecadado para 199,655 milhões de dólares. Não é raro que os dados finais sejam diferentes da estimativa inicial. No caso de "O Cavaleiro das Trevas", alguns estúdios rivais sugeriram que a Warner Bros. estivesse um pouco otimista demais, embora ninguém duvidasse que o filme fosse superar a marca de "Homem-Aranha 3", que em maio de 2007 registrou o recorde de bilheteria de 151,1 milhões de dólares em um final de semana. As vendas de ingressos fora da América do Norte foram lideradas pelas estréias no país do falecido coadjuvante do filme, Heath Ledger, a Austrália, com 13,7 milhões de dólares. México e Brasil venderam 7 e 4,45 milhões de dólares em ingressos respectivamente. O filme estréia na quarta-feira na Itália e na sexta-feira na Grã-Bretanha. (Reportagem de Dean Goodman)