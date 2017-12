Barcelona sedia 1.º Festival de Cinema Brasileiro na Europa Barcelona realizará entre 15 e 21 de dezembro seu primeiro Festival de Cinema Brasileiro, pioneiro na Europa, com o qual pretende levar o cinema do Brasil para o velho continente. "O Brasil, mais que um país, é quase um continente e por isso aparecem estilos muito diferentes dentro de seu cinema, desde o realismo fantástico ao gênero policial", comentou hoje à Efe Alessandra Alli, diretora do evento, que oferecerá nove títulos inéditos na Espanha. Crime Delicado, premiado no Festival de Sundance, é um dos pontos fortes da mostra, na qual também poderão ser vistos Amarelo Manga, Cazuza - O Tempo Não Pára, O Veneno da Madrugada, Achados e Perdidos, O Caminho das Nuvens, A Máquina, Sonhos e desejos e Zuzu Angel. Barcelona se soma assim a Nova York e Miami como sede do Cinema Brasil, mostra que segundo Alli têm êxito porque "tudo o que tem a ver com o Brasil tem interesse no mundo todo e o cinema é uma janela fantástica para ensinar a idiossincrasia brasileira". Entre a música brasileira que poderá ser escutada na mostra, graças às trilhas sonoras, se encontra a de Milton Nascimento (Sonhos e Desejos) ou Chico Buarque, DJ Dolores e Robertinho do Recife (A Máquina) O Ministério de Cultura brasileiro, capitaneado pelo músico Gilberto Gil, investiu US$ 6,650 mil no projeto, ao qual é preciso somar outros US$ 30,590 mil dos ministérios de Assuntos Exteriores e da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Também participam da iniciativa o Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) e as produtoras e promotoras locais Producciones Animadas e Tarima Producciones, assim como a brasileira Inffinito.