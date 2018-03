Barbra Streisand vai cantar no Oscar pela primeira vez em décadas

Ela vai se apresentar novamente no Oscar em 24 de fevereiro, disseram produtores nesta quarta-feira, sem dar detalhes sobre como a sua aparição se enquadrará no show ou o que ela cantará.

Streisand, de 70 anos, ganhou duas estatuetas do Oscar, uma de melhor atriz em "Funny Girl - Uma Garota Genial" e outra de melhor canção original por "Evergreen" em seu filme de 1976 "Nasce uma Estrela". Sua apresentação da canção no Oscar de 1977 foi sua única participação no palco na maior noite de Hollywood.

"Em uma noite que celebra a arte do cinema e da música, como a cerimônia poderia ser completa sem Barbra Streisand?", disseram os produtores Craig Zadan e Neil Meron, em comunicado. "Estamos honrados que ela concordou em fazer uma apresentação muito especial no Oscar deste ano."

Streisand também foi nomeada várias vezes para o Oscar, incluindo de melhor atriz em "Nosso Amor de Ontem" e como produtora na categoria de melhor filme com "O Príncipe das Marés".

Mais recentemente, ela coestrelou com Seth Rogen em "Minha Mãe é uma Viagem", um lançamento do Natal de 2012.

No início deste mês, a Sociedade Cinematográfica do Lincoln Center anunciou que Streisand será homenageada neste ano com o Prêmio Chaplin anual em reconhecimento às suas realizações no cinema.

O Oscar será apresentado no Dolby Theatre por Seth MacFarlane e transmitido ao vivo nos Estados Unidos pela ABC, assim como em mais de 225 países.