Banquete pós-Oscar terá caviar e pó de ouro

Mais de 130 quilos de carne do boi Miyazaki Wagyu serão preparados, 1.500 ovos de codorna serão quebrados e cerca de 1.400 rolhas de champanhe serão estouradas para o jantar das estrelas de Hollywood, assinado pelo chefe Wolfgang Puck, que será servido depois que os prêmios do Oscar forem concedidos na noite de domingo, 4, em Los Angeles.

Puck, o famoso chefe em seu 24º ano preparando o banquete servido após o Oscar, revelou na quinta-feira o menu do anual Governor’s Ball que servirá até 13,6 kg de pó de ouro comestível para 1.500 convidados, compostos por vencedores do Oscar e celebridades.

“Todos nós estamos de verdade animados, e eu realmente acho que para nós é sempre algo muito especial”, disse o chefe australiano, de 68 anos.

Convidados receberão mais de 50 pratos, incluindo pequenas entradas como mini raviólis de ervilha e cenoura com trufa negra, parfaits de caviar com ouro de 24 quilates, e macarons inspirados em drinks como negroni e mojito.

O evento demandará uma equipe de mais de mil funcionários para preparar a comida, servir 800 patas de caranguejo e mais de 10.900 taças de vinho da vinícola do diretor Francis Ford Coppola.

Puck, que também incluiu opções veganas e sem glúten no cardápio, como uma campanelle de espinafre e pequenos tacos de inhame, abordou o evento com seu conhecido entusiasmo, partindo uma sobremesa de framboesa com uma colher enquanto declarou que doces são sua“coisa mais importante”.

“Enquanto o Oscar não estiver cansado de mim, eu não estou cansado do Oscar”, disse.