Banderas gostaria de ser mulher... mas só por um dia

O galã de Hollywood Antonio Banderas declarou, em entrevista coletiva em Sófia, capital da Bulgária, na quinta-feira, 15, que gostaria de ser mulher, ao menos por um dia, para entender melhor o sexo oposto. Banderas, que filmou The Code com Morgan Freeman na Bulgária, sugeriu até mesmo uma troca de papéis com a sua diretora. "Eu gostaria de ser uma mulher, só para experimentar e talvez entendê-las um pouco melhor", disse ele, quando lhe perguntaram quem ele gostaria de ser por um dia. "Mas não sei qual (mulher). Talvez Mimi (a diretora Mimi Leder), só para entender o que ela está passando." Freeman foi mais cauteloso. "Ninguém", disse, respondendo à mesma pergunta. "Tenho meus próprios problemas." Em The Code, Banderas e Freeman interpretam dois ladrões que se juntam para roubar de um colecionador russo dois ovos Fabergé de valor incalculável. Para isso, precisam lidar com a máfia russa e a polícia dos EUA. A aventura, que custa cerca de US$ 20 milhões (R$ 40 milhões), deve chegar aos cinemas no segundo semestre de 2008. É a maior produção já realizada no estúdio búlgaro Boyana, que foi adquirido pela norte-americana Nu Image, co-produtora de The Code.