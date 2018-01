Banderas e Brolin estarão em 'Stranger', filme de Woody Allen

MADRI (Hollywood Reporter) - Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins e Naomi Watts vão estrelar o novo filme de Woody Allen, "You Will Meet A Tall Dark Stranger", disse o produtor espanhol do filme na segunda-feira.

O filme trata de diferentes membros de uma família, suas confusas vidas amorosas e suas tentativas de resolver seus problemas. O elenco terá ainda Gemma Jones, Freida Pinto e Lucy Punch.

Previsto para ser lançado no segundo semestre de 2010, "Stranger" é o segundo de quatro projetos de Woody Allen com a produtora Mediapro, de Barcelona. O primeiro foi "Vicky Cristina Barcelona", do ano passado.

Woody Allen esteve nos cinemas mais recentemente com "Tudo Pode Dar Certo", estrelado por Larry David.