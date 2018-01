Banco do filme 'A culpa é das estrelas' desaparece em Amsterdã

AMSTERDÃ - A cidade de Amsterdã não está muito certa se deve culpar as estrelas ou os humanos, mas um banco onde os personagens do filme "A culpa é das estrelas" se beijaram pode ter sido roubado. A falta do objeto, que se assemelha a outros do canal de Leidsegracht, só foi notada um mês depois, quando um grande vaso de flores foi colocado no local.

O porta-voz da cidade, Stephan van der Hoek afirmou, nesta terça-feira, 1º, que um novo banco será instalado para substituí-lo.

A suspeita é que o objeto tenha sido roubado por fãs em busca de um souvenir. Mas também não descartam a possibilidade de que ele foi retirado pelos próprios moradores da região que estariam insatisfeitos com o aumento de pessoas no local desde a estreia do filme. Apesar de não ter nenhuma identificação de que ali foi gravado uma cena do longa, o banco virou um novo ponto turístico na cidade.