Bafta consagra 'Gravidade' e '12 Anos de Escravidão'

SÃO PAULO - "Gravidade", do cineasta mexicano Alfonso Cuarón, sagrou-se o grande vencedor da 67ª edição do Bafta, a maior premiação do cinema britânico. O longa ganhou em seis das 11 categorias nas quais concorria: melhor filme britânico, diretor, trilha sonora original, fotografia, som e efeitos visuais.

A odisseia espacial em 3D, protagonizada por Sandra Bullock, desbancou "Longo Caminho para a Liberdade", "Philomena", "Rush", "Walt nos Bastidores de Mary Poppins" e "O Gigante Egoísta" na disputa de melhor longa produzido no Reino Unido.

Considerado um dos indicadores para o Oscar, o Bafta parece ter aumentado as chances de "12 Anos de Escravidão", do diretor Steve McQueen, ser aclamado na premiação de Hollywood, marcada para o dia 2 de março. O título levou o prêmio de melhor filme e melhor ator para Chiwetel Ejiofor.

"Trapaça" também saiu da cerimônia, que aconteceu na Royal Opera House de Londres, com motivos para comemorar. O norte-americano David O.Russel recebeu o Bafta de melhor roteiro original para a tragicomédia que escreveu ao lado de Eric Warren Singer. Jennifer Lawrence foi considerada a melhor atriz coadjuvante, desbancando Julia Roberts ("Álbum de Família") e Oprah Winfrey ("O Mordomo da Casa Branca").

A australiana Cate Blanchett sagrou-se melhor atriz por sua elogiada atuação em "Blue Jasmine", de Woody Allen. Outro prêmio que não causou surpresa foi o de melhor ator coadjuvante para Barkhad Abdi, de "Capitão Phillips".

"A Grande Beleza", de Paolo Sorrentino, foi considerado o melhor filme estrangeiro da noite. E o controverso "O Grande Gatsby" , de Baz Luhrmann, mereceu os troféus de figurino e direção de arte. "Philomena" levou melhor roteiro adaptado e "Frozen: Uma Aventura Congelante" saiu como melhor animação. A atriz britânica Helen Mirren foi a homenageada da noite e recebeu das mãos do príncipe William um prêmio por sua contribuição ao cinema.

Veja a lista dos vencedores:

FILME

12 Anos de Escravidão

FILME BRITÂNICO

Gravidade

DIRETOR

Alfonso Cuarón, por Gravidade

ATOR

Chiwetel Ejiofor, por 12 Anos de Escravidão

ATRIZ

Cate Blanchett, por Blue Jasmine

ATOR COADJUVANTE

Barkhad Abdi, por Capitão Phillips

ATRIZ COADJUVANTE

Jennifer Lawrence, por Trapaça

FILME ESTRANGEIRO

A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino (Itália)

ROTEIRO ORIGINAL

Eric Warren Singer e David O. Russell, por Trapaça

ROTEIRO ADAPTADO

Steve Coogan e Jeff Pope, por Philomena

FOTOGRAFIA

Emmanuel Lubezki, por Gravidade

EFEITOS VISUAIS

Tim Webber, Chris Lawrence, David Shirk, Neil Corbould e Nikki Penny, por Gravidade

ESTRELA EM ASCENSÃO

Will Poulter

ANIMAÇÃO

Frozen

MÚSICA ORIGINAL

Steven Price, por Gravidade

MAQUIAGEM

Evelyne Noraz, Lori McCoy-Bell e Kathrine Gordon, por Trapaça

DOCUMENTÁRIO

O Ato de Matar, de Joshua Oppenheimer

EDIÇÃO

Dan Hanley e Mike Hill, por Rush: No Limite da Emoção

SOM

Glenn Freemantle, Skip Lievsay, Christopher Benstead, Niv Adiri e Chris Munro. por Gravidade

DIREÇÃO DE ARTE

Catherine Martin, por O Grande Gatsby

CURTA DE ANIMAÇÃO

Sleeping With the Fishes

CURTA METRAGEM

Room 8

ROTEIRISTA, DIRETOR OU PRODUTOR BRITÂNICO ESTREANTE

Kieran Evans, por Kelly + Victor

CONTRIBUIÇÃO BRITÂNICA PARA O CINEMA

Peter Greenaway

CONTRIBUIÇÃO AO CINEMA

Helen Mirren