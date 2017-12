Baath Luhrmann filmará <i>Austrália</i>, com Nicole Kidman O diretor de cinema Baath Luhrmann (Moulin Rouge - Amor em Vermelho) confirmou hoje que parte de seu próximo filme, Austrália, será filmado na localidade de Bowen, no estado de Queensland, segundo informou a rádio australiana "ABC". Os atores australianos Nicole Kidman e Hugh Jackman serão os astros do filme, que conta a história de um romance durante o bombardeio japonês de Darwin, no norte da Austrália. Nicole interpretará uma aristocrata britânica que contrata Jackman, um criador de gado, para cruzar a Austrália com um rebanho de 2 mil cabeças de gado. O diretor disse que os 500 mil dólares australianos (US$ 400 mil) investidos pelo Governo de Queensland na produção pesaram na sua decisão.