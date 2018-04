'Baaria' disputará indicação a Melhor Filme Estrangeiro

O filme "Baaria - La Porta del Vento", de Giuseppe Tornatore, foi escolhido nesta terça-feira, 29, como o representante italiano para disputar um lugar entre os cinco filmes indicados a receber o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010.

Tornatore disse estar "muito contente, mas também intimidado" pela indicação de sua recente produção para a disputa por uma das vagas. O diretor, que recebeu a notícia enquanto participava de uma coletiva de imprensa em Milão, disse que "se trata de uma responsabilidade, porque cada país escolhe seus filmes mais interessantes".

"O que dá muita esperança é o sucesso de público obtido em Toronto, no Canadá, um êxito absoluto", disse o cineasta. O filme foi uma das exibições do evento, realizado no início do mês.

Tornatore também disse esperar "a produtora Medusa se comprometa ao máximo para dar visibilidade ao filme e promovê-lo nos EUA, visto que o grande objetivo é entrar no quinteto" dos melhores filmes estrangeiros.

De Bagheria - nome da localidade próxima a Palermo, onde Tornatore nasceu em 1956 - a produção passou a "Baaria" por ter sido rodada em dialeto siciliano. O filme conta a trajetória de três gerações de uma família que vive na Sicília entre os anos de 1930 e 1970.

O anúncio dos concorrentes da 82ª edição da premiação será feito 2 de fevereiro de 2010 e a cerimônia acontecerá em 7 e março.