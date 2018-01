AXN exibe <i>Gangues de Nova York</i>, de Scorsese Martin Scorsese esperou mais de 20 anos para realizar Gangues de Nova York e só conseguiu depois que trocou de produtora, Barbara De Fina, que também era sua mulher. Se realizou o sonho, o diretor, por outro lado, teve de enfrentar parte da crítica, que considerou o filme grandiloqüente. O espectador tem a chance de tirar a prova nesta quinta-feira, às 22 horas, quando o longa será exibido pela AXN (Net, TVA). Gangues de Nova York é ambientado em 1840, quando criminosos disputam o controle das atividades ilícitas. Até que surge um jovem (Leonardo DiCaprio)disposto a se vingar do assassinato do pai, que controlava o submundo ilegal da cidade. Ele acaba se tornando homem de confiança do bandido (Daniel Day-Lewis) e até se apaixona pela bela mulher que integra um grupo rival. Scorsese acredita que a violência americana, tão bem retratada em seus filmes, começou nas ruas. Um movimento crescente que culmina com o atentado às torres gêmeas, em 2001. Esse desfecho, porém, não convenceu parcela da crítica, disposta a elogiar apenas algumas cenas grandiosas, além do belo trabalho do diretor de fotografia Michael Baulhaus. Mesmo assim, vale uma espiada.