Avião particular de Jennifer Lawrence faz pouso de emergência

O avião de Jennifer Lawrence fez um pouso de emergência na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, no último sábado, 10. A estrela de Jogos Vorazes, vencedora do prêmio de melhor atriz no Oscar de 2013, ficou ilesa.

Lawrence, 26, estava viajando de sua cidade natal, Louisville, no estado do Kentucky, onde foi visitar a família, e ia para o aeroporto de Teterboro, no estado de New Jersey.

No meio do voo, um dos motores do avião começou a falhar, forçando os pilotos a uma aterrissagem de emergência no Buffalo Niagara International Airport.

Durante o pouso, o segundo motor da aeronave, um Hawker Beechcraft B40, também parou de funcionar. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), autoridade do governo americano de controle aéreo, informou que vai abrir uma investigação.