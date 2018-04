'Ave, César!', dos irmãos Coen, vai abrir Festival de Berlim de 2016

Ave, César!, um filme sobre a Era de Ouro de Hollywood dirigido pelos irmãos Coen e com um elenco repleto de estrelas, vai abrir a 66ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim no dia 11 de fevereiro, anunciaram seus organizadores nesta sexta-feira, 4.

George Clooney, Scarlett Johansson, Josh Brolin e Ralph Fiennes atuam no filme, que se concentra nos anos finais do período em que os estúdios de Hollywood reinavam absolutos, aproximadamente entre os anos 1920 e 1960.

“É maravilhoso que Joel e Ethan Coen estejam abrindo a Berlinale (apelido do festival) mais uma vez. Seu humor, seus personagens únicos e sua habilidade narrativa fantástica são garantia de emoção para a plateia. 'Ave, César!' é o início perfeito para a Berlinale 2016”, disse o diretor do evento, Dieter Kosslick, em comunicado.

O filme, também estrelado por Alden Ehrenreich, Jonah Hill, Frances McDormand, Tilda Swinton e Channing Tatum, transcorre na década de 1950 e "acompanha um dia na vida de um 'quebra-galho' de estúdio que se depara com muitos galhos para quebrar", afirmou o comunicado.

Os irmãos Coen são cineastas de renome no cinema internacional há mais de 30 anos e conquistaram algumas estatuetas do Oscar com vários de seus filmes, incluindo "Fargo" e "Onde os Fracos Não Têm Vez", e participam regularmente do Festival de Berlim, com destaque para a exibição de "O Grande Lebowski" em 1998.

Sua refilmagem do clássico faroeste "Bravura Indômita" abriu o festival em 2011.