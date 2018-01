'Avatar' volta a liderar no País e chega aos US$ 500 mi nos EUA

O filme de James Cameron faturou R$ 4,8 milhões e após ter ficado atrás de Alvin e Os Esquilos no fim de semana passado, voltou a liderar o ranking das bilheterias nacionais, segundo informa o site Filme B. A alta procura do público para assistir ao filme na versão 3D impulsionou as vendas.

Nos Estados Unidos, Avatar lidera a arrecadação pela quinta semana seguida e faturou no final de semana US$ 41,3 milhões, cifra que o deixa mais perto de chegar aos US$ 500 milhões nesses dias, segundo estimativas da Twentieth Century Fox.

Apenas dois filmes ganharam tanto dinheiro em território americano: Titanic, que conseguiu o feito em 98 dias, e Batman - O Cavaleiro das Trevas, em 45. Avatar pode atingir a cifra em 32.

Até agora, o filme de Cameron já arrecadou US$ 1,64 bilhão no mundo todo e já há quem dê como certo que ultrapassará o recorde de Titanic, US$ 1,84 bilhão.

Avatar recebeu os prêmios de Melhor Filme de Drama e Melhor Diretor na cerimônia do Globo de Ouro.

O segundo lugar em arrecadação nos cinemas dos EUA neste final de semana foi O Livro de Eli, protagonizada por Denzel Washington e Gary Oldman, que faturou US$ 31,6 milhões.

Em terceiro, aparece Um Olhar do Paraíso, de Peter Jackson, que ganhou US$ 17,1 milhões após semanas em circuitos restritos.

O quarto lugar é de Alvin e Os Esquilos 2, com US$ 11,5 milhões, seguido por Sherlock Homes, com US$ 9,8 milhões.

A estreia da comédia familiar Missão Quase Impossível, com Jackie Chan, ficou na sexta posição, com US$ 9,7 milhões.

A lista dos dez filmes mais vistas nos EUA no final de semana se completa com a comédia Simplesmente Complicado, com US$ 7,6 milhões; Leap Year, com US$ 5,8 milhões; o drama O Lado Cego, com US$ 5,5 milhões; e Amor Sem Escalas, com US$ 5,4 milhões.