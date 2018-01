'Avatar' volta a liderar bilheteria no Reino Unido

A história em 3D do homem que tem de se infiltrar entre alienígenas, dirigida por James Cameron, já é o quarto filme mais visto de todos os tempos no mundo inteiro, segundo a distribuidora 20th Century Fox. Em três fins de semana, sua arrecadação já supera 1 bilhão de dólares.

Mas na Grã-Bretanha o filme não superou a marca dos 10 milhões de libras em sua estreia, sendo superado já na semana seguinte pelo filme dos esquilos.

No seu terceiro fim de semana, porém, "Avatar" arrecadou 5,9 milhões de libras (9,5 milhões de dólares), voltando ao topo e elevando o total no país para 32,8 milhões de libras, segundo boletim divulgado na terça-feira pela Screen International.

O remake de "Sherlock Holmes" dirigido por Guy Ritchie, com Robert Downey Jr. no papel do detetive e Jude Law como seu assistente dr. Watson, subiu uma posição e chegou ao segundo lugar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Alvin e os Esquilos 2" caiu para terceiro, logo acima de "Cadê os Morgans", em que Hugh Grant e Sarah Jessica Parker vivem um casal nova-iorquino que testemunha um homicídio.

"Nine", com Daniel Day-Lewis, Judi Dench e Penélope Cruz, que havia galgado sete posições na semana passada, subiu mais uma, chegando ao quinto lugar.

(Reportagem de Stephen Addison)