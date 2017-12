'Avatar' tem recepção extasiada da crítica em sua première

A aventura épica em 3D do diretor do blockbuster de 1997 "Titanic" é um dos filmes mais caros da história do cinema, tendo custado cerca de 400 milhões de dólares para ser produzido e promovido. Seu lançamento comercial mundial começa na próxima semana, e "Avatar" chegará aos cinemas norte-americanos em 18 de dezembro.

A julgar pelas resenhas iniciais e a repercussão no Twitter, pode ter sido um dinheiro bem gasto pelo estúdio 20th Century Fox.

"James Cameron comprovou: ele é o rei do mundo", derreteu-se o jornal do show business The Hollywood Reporter.

"Como comandante-em-chefe de um exército de técnicos de efeitos visuais, criadores de criaturas, especialistas em 'motion-capture', dublês, dançarinos, atores e magos da música e do som, ele trouxe o cinema de ficção científica para o século 21 com a maravilha de fazer o queixo cair que é 'Avatar'", disse o jornal.

O tablóide mais vendido na Grã-Bretanha, The Sun, descreveu "Avatar" como "o filme mais brilhante da década. A cena de batalha final tem 20 minutos e é absolutamente estonteante."

"Avatar" mostra o povo Na'vi, que vive na floresta, lutando por sua sobrevivência contra uma operação colonial mineradora que quer extrair todos os recursos naturais de seu planeta. Um ex-fuzileiro naval aleijado é escolhido para fazer contato com o povo misterioso, como avatar controlado à distância.

A revista Empire deu ao filme cinco estrelas (a pontuação máxima), dizendo que "Avatar" é "uma experiência tremendamente recompensadora" cuja tecnologia nova "dará aos diretores uma caixinha de areia e tanto na qual brincarem."

O Twitter ficou repleto de comentários de jornalistas que estavam saindo da première. "James Cameron é um gênio! Não posso dizer muito, mas uau, amei o filme", escreveu Alex Billington do site de cinema FirstShowing.net.

Mark Brown, do London Guardian, escreveu na quinta que "Avatar" "realmente é muito, muito melhor do que se esperava, o visual é fantástico e a história prende a atenção, embora seja um tanto brega em muitas partes."

"O filme terrível que alguns estavam prevendo não se concretizou. Foi bom," escreveu Brown.

(Reportagem de Jill Serjeant)