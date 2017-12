'Avatar' tem previsão de estreia superior a US$75 mi nos EUA

Analistas do setor disseram à Reuters que, se o filme de James Cameron, diretor de "Titanic", render tanto quanto preveem, será uma vitória para o filme e o estúdio que o produziu, 20th Century Fox, por sua investida no filme 3D.

"Para muitas pessoas mais velhas, será o primeiro filme que verão em 3D", disse Jeff Bock, analista de bilheteria junto à Exhibitor Relations.

"Não será surpresa se 'Avatar' chegar a 1 bilhão de dólares em todo o mundo durante seu tempo total de exibição, isto é se realmente decolar e se tornar o maior filme da temporada", disse ele.

Mas, para o fim de estreia, Bock prevê para "Avatar" uma cifra menos astronômica de 75 milhões de dólares nos EUA e Canadá, embora tenha dito que 100 milhões também é uma possibilidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Paul Dergarabedian, presidente da Hollywood.com Box Office, o filme, que começou a ser exibido em sessões da meia-noite na sexta, pode render entre 85 e 100 milhões de dólares no fim de semana.

Esse valor ficaria muito a dever à maior estreia de 2009, os 142,8 milhões arrecadados no mês passado por "Lua Nova" em seu primeiro fim de semana nos cinemas.

"Avatar" conta a história de um soldado da Terra enviado para infiltrar membros de uma raça alienígena, e dos vínculos que forma com eles, especialmente com uma bela mulher.

A Fox informou esta semana que "Avatar" vai estrear em mais de 3.300 cinemas norte-americanos, dos quais 2.100 são 3D.

"Titanic" (1997), também de James Cameron, tem o recorde mundial de bilheteria -- 1,8 bilhão de dólares em todo o mundo --, em parte pelo fato de ter agradado às mulheres, muitas das quais foram assistir mais de uma vez à trágica história de amor.

Embora se tenha comentado até agora mais sobre o visual 3D de "Avatar" do que sobre sua trama, o crítico do Los Angeles Times escreveu que o filme é "uma história de aventura para garotos, com importante elemento romântico", prevendo que as pessoas irão assistir a ele mais de uma vez.

"Avatar" já recebeu muitas críticas positivas. Na tarde de quinta-feira, tinha 83 por cento de índice de aprovação no site RottenTomatoes.com, que reúne críticas de filmes.