'Avatar' lidera bilheterias dos EUA pelo 5o fim de semana

A ficção científica do diretor e roteirista James Cameron vendeu 41,3 milhões de dólares no período de três dias iniciado na sexta-feira, elevando o seu total para 491,8 milhões de dólares.

Os únicos filmes na sua frente na tabela de todos os tempos são "Titanic" (601 milhões de dólares), do próprio Cameron, e "Batman - O Cavaleiro das Trevas" (533 milhões de dólares). Antes, a terceira posição era de "Star Wars" (461 milhões de dólares).

"Titanic" foi o último filme a ser líder nas bilheterias por cinco finais de semanas consecutivos, em 1998, mas "Avatar" pode ter dificuldades para atingir seu recorde de 15 finais de semanas.

A Fox, unidade da News Corp, espera que "Avatar" ultrapasse "O Cavaleiro das Trevas" até o fim de semana que vem, e agora acredita que o filme também pode superar "Titanic" -- com uma grande ajuda da inflação nos preços dos ingressos e dos preços mais caros das exibições em 3D.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com ajustes de inflação, "Avatar" fica com o humilde 40o lugar, de acordo com a empresa Box Office Mojo.

"Avatar" negou ao novo filme de Denzel Washington, "O Livro de Eli", uma chance na primeira posição. O filme apocalíptico dos diretores gêmeos Allen e Albert Hughes estreou na segunda posição, com 31,6 milhões de dólares, disse a Warner Bros. Pictures. O estúdio é uma unidade da Time Warner.

(Reportagem de Dean Goodman)