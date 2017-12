'Avatar' lidera bilheterias do Natal nos EUA e no Canadá

Avatar venceu facilmente o estreante Sherlock Holmes nas bilheterias do feriado de Natal nos EUA e no Canadá após iniciarem uma disputa por registrar grandes vendas no início do fim de semana.

Avatar, uma produção em três dimensões do diretor de Titanic, James Cameron, arrecadou US$ 75 milhões no fim de semana do Natal, segundo a distribuidora 20th Century Fox. O filme perdeu apenas 3% de sua audiência do seu fim de semana de estreia, iniciado no dia 18. Nos dez dias em que esteve em cartaz, Avatar somou mais de US$ 212 milhões nos EUA e no Canadá

Sherlock Holmes, do diretor britânico Guy Ritchie, obteve US$ 65,4 milhões no final de semana após registrar uma arrecadação de quase US$ 25 milhões apenas em seu dia de estreia, no Natal. O filme no qual Robert Downey Jr. Revive o detetive como um super-herói, entretanto, não chegou perto das expectativas dos especialistas, que calculavam ao menos US$ 50 milhões de bilheteria na estreia do longa.

Em terceiro lugar ficou a animação Alvin e os Esquilos 2, com US$ 50 milhões para os três dias, superando as previsões da produtora Fox. Desde a estreia, na quarta-feira, foram arrecadados US$ 77 milhões, enquanto a expectativa era que durante esses cinco dias de exibição a arrecadação girasse em torno dos US$ 50 milhões conseguidos somente no fim de semana.

It's Complicated, uma nova comédia da Universal Pictures protagonizada Meryl Streep, Alec Baldwin e Steve Martin, obteve o quarto lugar com uma arrecadação de US$ 22 milhões.