'Avatar' lidera bilheterias britânicas, mas não bate 'Lua Nova'

A história de um homem enviado para infiltrar uma raça alienígena vendeu 8,5 milhões de libras (13,6 milhões de dólares), segundo a Screen International, menos que "Lua Nova", que rendeu 11,68 milhões de libras em sua abertura no mês passado, e muito abaixo da abertura recorde britânica de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", de 19,8 milhões de libras este ano.

O estúdio 20th Century Fox disse que gastou 237 milhões de dólares para fazer o filme, mas alguns jornais estimaram os custos em pelo menos 300 milhões.

O segundo colocado foi "St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold", com as alunas do colégio St Trinian's à procura de tesouro de piratas.

"Os Fantasmas de Scrooge", líder de bilheteria da semana passada, caiu para a terceira posição, logo acima de "Nativity", em que duas escolas competem através de suas peças de Natal.

"Planeta 51", animação de uma raça alienígena que vive a vida dos EUA nos anos 1950, caiu para a quinta posição, e "Onde Vivem os Monstros" caiu quatro posições, para a sexta, com sua história de um menino que tenta levar felicidade a um reino mágico.

"Lua Nova" caiu do quinto para o sétimo lugar, um acima de Gerard Butler em "Código de Conduta", em que o ator faz um cidadão que vinga o assassinato de sua mulher e filha.

"Atividade Paranormal" teve a queda maior: cinco posições, indo parar na nona.

O filme catastrófico "2012" escorregou da oitava para a décima posição, completando o ranking dos Top 10.

(Reportagem de Stephen Addison)