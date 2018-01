'Avatar', Jeff Bridges e Sandra Bullock dominam apostas

Os jogadores das casas de apostas "online" parecem ter claro quem ganhará neste ano os prêmios do Oscar, já que são os mesmos que lideram todas as listas de favoritos, "Avatar", como melhor filme, Jeff Bridges, como melhor ator, e Sandra Bullock, como melhor atriz.

Segundo os sites das casas de apostas consultados pela Agência Efe, entre estes Bet365, SkyBet, BetFair e William Hill, os que apostarem em "Avatar" poderão ganhar ao redor de 0,5 euros para cada euro investido, filme seguido de perto por "Guerra ao Terror", que oferece um ganho entre 1,3 euros e 1,8 euros para cada euro apostado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A diretora de "Guerra ao Terror", Kathyn Bigelow, lidera as listas de favoritos para ganhar a estatueta de melhor direção, categoria que disputa com o ex-marido e diretor de "Avatar", James Cameron.

Se cumprirem as expectativas de todas as pessoas que estão confiando nas possibilidades de Bigelow na próxima edição do Oscar, os lucros ficarão entre 0,4 euros a 0,6 euros por euro investido, enquanto a cotação de Cameron oscila entre 1,4 euros a 2 euros para cada euro apostado.

Nas categorias de melhor ator e atriz os favoritos são Jeff Bridges, por "Coração Louco", e Sandra Bullock, por "Um sonho possível", que já ganharam o Globo de Ouro, e que estão muito distantes de seus concorrentes diretos, George Clooney e Meryl Streep, respectivamente.

As apostas por Jeff Bridges estão em torno de 0,2 euros para cada euro jogado e as de Bullock - que paradoxalmente também é indicada ao Prêmio Framboesa de Ouro, o anti-Oscar - estão entre os 0,6 euros os 0,75 euros por euro.

As apostas mais seguras estão nas categorias de melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante.

Mo'Nique é a mais votada a melhor atriz coadjuvante por seu papel em "Preciosa - Uma História de Esperança", categoria em que concorre também a espanhola Penélope Cruz.

Os apostadores fixaram cotas entre 0,05 e 0,1 euros pela vitória de Mo'Nique, enquanto as da jovem Anna Kendrick, a segunda favorita por seu papel em "Amor Sem Escalas", está entre 8 euros e 14 euros, e as de Penélope Cruz entre 10 euros e 20 euros.

Na categoria de melhor ator coadjuvante também há um claro favorito, Christoph Waltz por "Bastardos Inglórios", que oferece um lucro entre 0,03 euros e 0,07 euros, muito afastado de Woody Harrelson e Stanley Tucci, que ambos cotam entre 8 euros e 25 euros.

O filme de animação "Up-Altas Aventuras", indicado a melhor filme e melhor filme de animação, parece ser o vencedor na segunda categoria, com um lucro de 0,15 euros para cada euro apostado.