'Avatar' já rendeu mais de US$1 bilhão no mundo

"Avatar" já vendeu mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais após três finais de semana em cartaz, tornando-se o quarto maior sucesso comercial do cinema em todos os tempos, segundo dados divulgados no domingo.

Reforçado por 202 milhões de dólares em vendas no fim de semana do feriado de Ano Novo, o épico de ficção científica em 3D de James Cameron já arrecadou 1,02 bilhão de dólares, segundo a distribuidora 20th Century Fox.

Os únicos filmes que o superam no momento são "Titanic", também de James Cameron (1,8 bilhão de dólares), "O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei" (1,12 bilhão) e "Piratas do Caribe 2 - O Baú da Morte" (1,07 bilhão).

O público norte-americano contribuiu com 68,3 milhões de dólares no fim de semana, marcando um recorde para um filme em seu terceiro fim de semana em cartaz. O recorde anterior, de 45 milhões de dólares, tinha sido de "Homem Aranha", em 2002.

Depois de 17 dias em cartaz nos cinemas dos EUA e Canadá, "Avatar" já rendeu 352,1 milhões de dólares na América do Norte, o que o situa em 15 lugar entre todos os filmes em termos de vendas de ingressos. O total acumulado de "Avatar" no resto do mundo está em 670,2 milhões de dólares. O filme está sendo exibido praticamente em todo os países. "Avatar" estreou na China no sábado e chegará à Itália, seu mercado final, em 15 de janeiro.

A Fox, pertencente à News Corporation, previu que "Avatar" acabe arrecadando algo na casa dos 500 milhões de dólares no mercado norte-americano.

O drama "Titanic", dirigido por James Cameron em 1997, o maior sucesso comercial de todos os tempos do cinema, sem contabilizar a inflação, vendeu 601 milhões de dólares, seguido por "Cavaleiro das Trevas", de 2008, com 533 milhões. O terceiro lugar hoje é de "Star Wars", com 461 milhões de dólares de bilheteria norte-americana.

"Isto ('Avatar') é como um trem de carga que saiu de controle", disse Bert Livingston, executivo de distribuição da Fox. "Não para de avançar."

É possível que "Avatar" ameace a primazia do próprio "Titanic". Quando se contabiliza a inflação dos preços de ingressos, segundo a empresa de rastreamento de bilheterias Box Office Mojo, "Titanic" vendeu 241 milhões de dólares em 17 dias.

O filme trata da história de um ex-fuzileiro naval inválido que é mandado desde a Terra para infiltrar uma raça de aliens azuis de três metros de altura, para persuadi-los a deixar que a empresa para a qual trabalha garimpe os recursos naturais de seu planeta. Consta que é o filme mais caro já produzido, com orçamento de pelo menos 300 milhões de dólares.

Na ausência de outros grandes lançamentos, o ranking dos outros filmes entre os Top 10 ficou praticamente igual à semana passada.

"Sherlock Holmes" foi o segundo colocado, com 38,4 milhões de dólares em vendas, elevando para 140,7 milhões de dólares em dez dias em cartaz o total do filme de ação e aventura estrelado por Robert Downey Jr.

O filme familiar da Fox "Alvin e os Esquilos 2" foi o terceiro colocado, com 36,6 milhões de dólares de arrecadação no fim de semana e um total de 157,3 milhões em 12 dias em cartaz.