'Avatar' já é o 3o filme que mais arrecadou na história

O épico de ficção-científica de James Cameron arrecadou 1,1 bilhão de dólares até terça-feira, ultrapassando "Piratas do Caribe: o Baú da Morte", que fez 1,7 bilhão de dólares nas bilheterias em 2006. E está alcançando "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", que arrecadou 1,12 bilhão de dólares em 2003.

O blockbuster de Cameron de 1997, "Titanic", continua no primeiro lugar da lista, com 1,84 bilhão de dólares no mundo todo. Até a semana que vem "Avatar" deve se aproximar de "Titanic", há quem acredite que ele possa ficar em primeiro lugar.

As bilheterias de "Avatar" até agora incluem 367,5 milhões na América do Norte e 731,2 milhões no resto do mundo.

(Reportagem de Carl DiOrio e Frank Segers)