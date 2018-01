'Avatar' fica mais perto da bilheteria recorde de 'Titanic'

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O feriado norte-americano do Dia de Martin Luther King encerra um confronto entre "Avatar" e outros dois lançamentos. Se o épico de James Cameron for o vencedor, será o primeiro filme a liderar as bilheterias por cinco semanas consecutivas desde "O Sexto Sentido" em 1999.

E manterá ativas as especulações quanto a suas chances de superar "Titanic", do mesmo diretor, na história das bilheterias de cinema.

Mas a concorrência é forte: a Warner Bros. enviou para a disputa Denzel Washington no filme de ação "O Livro de Eli" e a Lionsgate está lançando a comédia "Missão Quase Impossível", com Jackie Chan.

Na semana passada, "Avatar" se manteve à frente apesar de três lançamentos novos, tornando-se o primeiro filme a liderar as bilheterias por quatro finais de semanas consecutivos desde "Batman - O Cavaleiro das Trevas", de 2008.

Enquanto isso, comenta-se que a Fox pode estar se preparando para lançar "Avatar" em DVD em abril. Mas uma decisão oficial não deve ser tomada até que o filme perca fôlego nos cinemas, e ninguém prevê que isso aconteça no futuro próximo. Na verdade, analistas já estão dizendo que não é impossível que "Avatar" supere a bilheteria total mundial de "Titanic" 1,84 bilhão de dólares.

A bilheteria acumulada do filme nos EUA, até quarta-feira, estava em 446 milhões de dólares, atrás apenas de "Titanic" (601 milhões), "Cavaleiro das Trevas" (533 milhões) e "Star Wars" (461 milhões).

O épico de ficção científica pode perder 25 a 35 por cento de sua arrecadação neste fim de semana - a queda na semana passada foi de 27 por cento - e ainda assim vender cerca de 36 milhões de dólares, e a arrecadação da segunda pode elevar esse valor para mais de 40 milhões de dólares. Isso provavelmente já seria o suficiente para derrotar os filmes novos.

Feito sobretudo para o público masculino, "O Livro de Eli" pode vender entre 30 milhões e 40 milhões de dólares até segunda. É o primeiro longa da dupla de diretores Allen e Albert Hughes desde "Do Inferno" de 2001.

Os filmes de Denzel Washington normalmente estreiam com cerca de 20 milhões de dólares, com a notável exceção de "O Gângster", de 2007, que começou com 43 milhões.

Já "Missão Quase Impossível" deve chegar a quase 20 milhões de dólares até segunda. Dirigido por Brian Levant ("Querem Acabar Comigo"), é co-estrelado por George Lopez e Billy Ray Cyrus, ambos boas atrações para o público familiar. Jackie Chan esteve nos cinemas pela última vez em 2008 com "O Reino Proibido", uma estreia de 21 milhões de dólares.