'Avatar' e 'Up' são indicados a melhor filme pelo PGA

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Os sucessos de bilheteria "Avatar", "Star Trek", "Up - Altas Aventuras" e "Distrito 9" foram indicados na terça-feira para prêmios do Sindicato de Produtores da América, uma disputa que frequentemente assinala o vencedor do Oscar de melhor filme.

O sindicato seguiu o exemplo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, incluindo dez filmes, no lugar dos cinco tradicionais, entre seus indicados.

Este ano, pela primeira vez em décadas, a Academia vai apontar dez indicados ao Oscar de melhor filme, numa tentativa de incrementar a audiência da transmissão televisiva da cerimônia.

Os outros candidatos ao prêmio PGA (do Sindicato de Produtores) são: "Educação", "Guerra ao Terror", "Preciosa", "Bastardos Inglórios", "Invictus" e "Amor Sem Escalas". "Up - Altas Aventuras", da Pixar, é o primeiro filme de animação a conseguir uma indicação na categoria.

Alguns filmes notáveis que ficaram de fora das indicações incluem trabalhos de entretenimento voltados ao público feminino como "Julie & Julia" e "Simplesmente Complicado", o musical "Nine" e filmes de público mais restrito como "Um Homem Sério", "A Single Man" e "Crazy Heart".

Os prêmios PGA serão entregues em 24 de janeiro no Hollywood Palladium. No ano passado, as indicações do PGA serviram de presságio às posteriores indicações ao Oscar de melhor filme, mas resta ver se isso se aplicará também este ano, em vista da novidade das dez indicações.

As indicações ao Oscar serão anunciadas em 2 de fevereiro, e a cerimônia de entrega dos prêmios terá lugar em 7 de março.