'Avatar' e 'Se Beber, Não Case' dominam Globo de Ouro

"Avatar", cujos efeitos em 3D maravilharam críticos e fãs, levou os prêmios de melhor drama e melhor diretor (James Cameron). "O 3D será o futuro", disse Cameron a jornalistas nos bastidores. "A única coisa que 'Avatar' poderia fazer por causa do seu sucesso - especialmente seu sucesso crítico - é dar permissão para outros cineastas pensarem em 3D."

Sandra Bullock ("The Blind Side") e Jeff Bridges ("Crazy Heart") foram escolhidos os melhores atores dramáticos.

"Se Beber, Não Case", sobre uma turma que faz uma desastrada viagem a Las Vegas, ficou com o prêmio de melhor comédia.

As escolhas do Globo de Ouro mostram que, após favorecer nos últimos anos títulos "alternativos", como "Quem Quer Ser Um Milionário?", a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) preferiu os grandes sucessos de 2009 para este Globo de Ouro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Avatar" já arrecadou 1,6 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais; "Se Beber, Não Case" faturou 277 milhões só nos EUA e Canadá.

Robert Downey Jr. Foi escolhido melhor ator cômico pelo papel-título em "Sherlock Holmes"; Meryl Streep foi a melhor atriz nessa categoria, por "Julie & Julia".

O alemão "A Fita Branca", grande sucesso em Cannes em 2009, foi eleito melhor filme em língua estrangeira.

O Globo de Ouro é concedido por cerca de 90 integrantes da HFPA, e costuma dar impulso a um filme na premiação do Oscar, em março.

Mas no domingo os astros de Hollywood pareciam menos preocupados com prêmios do que com o desastre no Haiti, citado em muitos discursos de agradecimentos. Vários participantes usavam fitas amarelas, azuis e vermelhas, em sinal de solidariedade às vítimas.

Streep disse que precisava lembrar do seu "feliz ser do cinema", diante de tudo o que ela está "ciente no mundo real."