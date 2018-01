'Avatar' e 'Se Beber, Não Case' atraem sindicato nos EUA

O grupo anunciou na sexta-feira os indicados para sua 14a cerimônia anual de premiações, que acontecerá em 13 de fevereiro no Beverly Hills Hotel.

Na categoria dos filmes de fantasia, "Avatar" vai disputar espaço com dois outros títulos de ficção científica --"Distrito 9" e "Star Trek"-- e com as adaptações de livros "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" e "Onde Vivem os Monstros."

Os indicados para o troféu de filme de época vão desde "Sherlock Holmes", ambientado no século 19, até a América da era da Grande Depressão vista em "Inimigos Públicos", passando pela França na 2a Guerra Mundial de "Bastardos Inglórios" à França do pós-guerra de "Julie e Julia" e os subúrbios dos anos 1960 de "Um Homem Sério."

Os filmes contemporâneos que ganharam indicações são "Anjos e Demônios", "Se Beber, Não Case", "Guerra ao Terror", "Um Olhar do Paraíso" e "Amor Sem Escalas."

(Reportagem de Gregg Kilday)