'Avatar' e 'Guerra ao Terror' lideram indicações ao Oscar

Teresa Ribeiro, do estadao.com.br, com agências internacionais,

O presidente da Academia Tom Sherak e a atriz Anne Hathway anunciam as indicadas ao prêmio de melhor atriz de 2010. Foto: Danny Moloshok/Reuters

SÃO PAULO - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia com a atriz Anne Hathaway e o presidente da entidade Tom Sherak, os indicados nas 24 categorias do Oscar nesta terça, 2, em Los Angeles. É o resultado da escolha de um total de 5777 votantes da Academia para o prêmio de cinema mais importante do mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a lista completa dos candidatos

Galeria de fotos

Patrícia Campos Mello fala sobre 'Guerra ao Terror'

Ouça comentário de Ubiratan Brasil

Veja os trailers de alguns indicados:

Guerra ao Terror

Nine

Avatar

Bastardos Inglórios

Up - Altas Aventuras

Julie & Julia

Invictus

Amor Sem Escalas

"Avatar" e "Guerra ao Terror" tiveram nove indicações cada, incluindo a de melhor filme para o Oscar 2010. Isso significa no mínimo uma competição curiosa entre os diretores James Cameron e Kathryn Bigelow, que foram casados na vida real. Ao receber o Globo de Ouro de melhor filme por "Avatar", Cameron disse que pensava que o troféu iria para Kathryn, pelo belo filme que fez.

Os filmes do ex-casal estão na lista dos dez indicados da categoria Melhor Filme, uma novidade desta edição, pois até agora eram permitidas apenas cinco indicações. Disputam ainda o prêmio as produções: "Amor Sem Escalas," "Um Sonho Impossível", "Preciosa - Uma História de Esperança", "Distrito 9", "Up - Altas Aventuras" (animação), "Um Homem Sério", "Bastardos Inglórios" e "Educação". É a segunda vez que uma animação, que por muitos anos foi um gênero menosprezado pela Academia, recebe uma indicação a melhor filme. O primeiro indicado foi "A Bela e a Fera", em 1991.

Cenas de 'Avatar' e 'Guerra ao Terror', os campeões de indicações. Fotos: Divulgação

"Avatar" foi indicado a melhor filme, direção, direção de arte, fotografia, montagem, trilha sonora, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais. Já "Guerra ao Terror" recebeu indicações para melhor filme, ator (Jeremy Renner), fotografia, diretor, montagem, trilha sonora original, edição de som, mixagem de som e roteiro original. Se levar o prêmio de melhor direção por "Guerra ao Terror", Kathryn Bigelow será a primeira mulher a receber tal reconhecimento da Academia de Hollywood. Ela já ganhou o prêmio de melhor diretora do Sindicato dos Diretores.

"Bastardos Inglórios" ficou com oito indicações: melhor filme, diretor, ator coadjuvante (Christoph Waltz), fotografia, montagem, edição de som, mixagem de som e roteiro original. Empataram com seis indicações os filmes "Preciosa - uma história de esperança" de Lee Daniels e "Amor Sem Escalas" de Jason Reitman. O primeiro disputa melhor filme, diretor, atriz (Gabourey Sidibie), atriz coadjuvante (Mo'Nique ), montagem e roteiro adaptado. Já a produção de Reitman vai concorrer como melhor filme, diretor, ator (George Clooney), atriz coadjuvante (Vera Farmiga e Anna Kendrick) e melhor roteiro adaptado.

O Brasil ficou fora da lista de premiados ao Oscar, mas dois filmes latinos conseguiram entrar na lista de indicados, o filme peruano "A Teta Assustada" e o argentino "O Segredo dos Seus Olhos".

Disputam ainda "Ajami" (Israel), "Un Prophete" (França) e o grande favorito da categoria, "A Fita Branca" (Alemanha), filme que já ganhou o 'Oscar' europeu ao enfocar o período pré-nazista e retratar a sociedade da época.

As cinco indicadas na categoria de melhor atriz coadjuvante foram Penelope Cruz que recebe sua terceira indicação em quatro anos pelo musical "Nine". Ela venceu o Oscar do ano passado na categoria com "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen e foi indicada a melhor atriz em 2007 por "Volver" de Pedro Almodóvar. Este ano, a favorita da categoria é Mo’Nique por "Preciosa - Uma História de Esperança". Concorrem ainda Vera Farmiga e Anna Kendrick, ambas por "Amor Sem Escalas" e Maggie Gyllenhaal por "Coração Louco".

Disputam a estatueta da categoria de melhor atriz Sandra Bullock por "Um Sonho Impossível"; Helen Mirren por "The Last Station"; Carey Mulligan por "Educação"; Gabourey Sidibe por "Preciosa - Uma História de Esperança" e Meryl Streep por "Julie & Julia". É a primeira indicação de Sandra Bullock e a 16.ª de Meryl Streep, que ganhou duas vezes, em 1979 como melhor atriz coadjuvante em "Kramer X Kramer" e em 1982 com "A Escolha de Sofia".

Sandra Bullock e Jeff Bridges, os favoritos nas categorias de melhor atriz e melhor ator, respectivamente. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Sandra Bullock e Jeff Bridges são os favoritos ao prêmio de melhor atriz e ator. Ambos ganharam o prêmio do Sindicato dos Atores, um indicativo maior ainda do que o Globo de Ouro, que também faturaram, para a conquista do Oscar. Bridges foi indicado por "Coração Louco" e deve disputar o prêmio com George Clooney por "Amor Sem Escalas", Colin Firth por "A Single Man", Morgan Freeman por "Invictus" e Jeremy Renner por "Guerra ao Terror".

A briga pela estatueta de melhor ator coadjuvante fica então com Matt Damon por "Invictus", Woody Harrelson por "O Mensageiro", Christopher Plummer por "The Last Station", Stanley Tucci por "The Lovely Bones" e Christoph Waltz, o favorito da categoria e que já ganhou o Globo de Ouro por "Bastardos Inglórios".

Os premios serão entregues no dia 7 de março. A cerimônia da 82ª edição do Oscar será apresentada por Alec Baldwin e Steve Martin no Teatro Kodak, de Hollywood, com transmissão ao vivo pela televisão a mais de 200 países.