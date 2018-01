'Avatar' consegue 8 indicações ao Bafta britânico

"Avatar", "Educação" e "Guerra ao Terror" estão entre os favoritos no Bafta britânico, com oito candidaturas cada, segundo anunciou a Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas.

Os filmes "Preciosa" e "Amor Sem Escalas" também são fortes candidatos ao Bafta, com quatro e cinco indicações, respectivamente, entre elas a de melhor filme, conforme a lista divulgada ontem.

Em anúncio feito em 7 de janeiro, na categoria de melhor filme estrangeiro, foram indicados "Abraços Partidos", "Coco Antes de Chanel", "Deixa Ela Entrar", "O Profeta" e "A Fita Branca".

A Academia anunciou então os candidatos a melhor filme estrangeiro para que os juízes tivessem tempo de vê-los e dar mais preponderância ao cinema estrangeiro.

Além de melhor filme, "Avatar" pode levar, entre outros, o Bafta de melhor diretor (James Cameron) e melhor música.

Cameron, que com "Avatar" já obteve prêmios no recente Globo de Ouro, compete com Lone Scherfig ("Educação"), Neill Blomkamp ("Distrito 9"), Kathryn Bigelow ("Guerra ao Terror") e Quentin Tarantino ("Bastardos Inglórios") a melhor diretor.

Jeff Bridges ("Coração Louco"), ganhador de um Globo de Ouro como melhor ator de drama, foi selecionado junto com George Clooney ("Amor Sem Escalas"), Colin Firth ("Direito de Amar"), Jeremy Renner ("Guerra ao Terror") e Andy Serkis ("Sex & Drugs & Rock & Roll") para o Bafta de melhor ator.

Entre as indicadas a melhor atriz estão Carey Mulligan ("Educação"), Saoirse Ronan ("Um Olhar do Paraíso"), Gabourey Sidibe ("Preciosa"), Meryl Streep ("Julie & Julia") e Audrey Tautou ("Coco Antes de Chanel").

Considerado o "Oscar britânico", os prêmios Bafta serão entregues no Royal Opera House, em Londres, em 21 de fevereiro.