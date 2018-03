'Avatar' chega às lojas em 22 de abril, mas só em 2D

O filme de maior bilheteira de todos os tempos, "Avatar", chegará simultaneamente aos lares de quase metade do mundo em 22 de abril, anunciou hoje o estúdio Fox Home Entertainment.

O filme, que conquistou três estatuetas no Oscar e arrecadou mais de US$ 2,6 bilhões nos cinemas, será vendido em DVD e Blu-ray.

A obra, no entanto, será vendida somente em 2D, diante do reduzido mercado doméstico de tecnologia 3D no mundo.

Está previsto que a venda de "Avatar" em 3D comece somente em 2011.