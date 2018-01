'Avatar' bate recorde de bilheteria em estreia na China

Cena de 'Avatar'. Foto: Divulgação

PEQUIM - O último filme de James Cameron, o longa em 3D Avatar, quebrou o recorde de bilheteria na China em seus dois primeiros dias de projeção, com US$ 9,7 milhões de arrecadação, apesar das baixas temperaturas, informou nesta quinta-feira, 7, a produtora do longa.

A arrecadação do dia da estreia, na segunda-feira, foi de US$ 4,8 milhões (33 milhões de iuanes). Os número indicam que o filme, que já faturou mais de US$ 1 bilhão desde sua estreia mundial, pode romper todos os recordes na China.

A arrecadação chinesa é considerada surpreendente também pelo fato de Pequim registrar as temperaturas mais gélidas da década, com uma média de -10º na segunda-feira, e do alto custo da entrada para a versão em 3D, de US$ 22.

"Batemos o recorde de bilheteria nos primeiros dias de estreia", assinalou a Fay Xie, diretora de operações da produtora e distribuidora 20th Century Fox International China. Com Avatar, Cameron parece destinado a fazer história novamente na China, 11 anos depois do Titanic arrecadar US$ 43 milhões.

O recorde permaneceu com o diretor até o ano passado, quando Transformers: A Vingança dos Derrotados e 2012 arrecadaram US$ 63 milhões e US$ 67,5 milhões, respectivamente e destituíram Titanic do posto de filme mais lucrativo na China.