'Avatar' bate o recorde mundial de 'Titanic'

Teresa Ribeiro, do estadao.com.br, com agências internacionais,

Cena de 'Avatar', de James Cameron. Foto: Divulgação

LOS ANGELES - O filme de ficção científica Avatar superou oficialmente Titanic e tornou-se a produção cinematográfica de maior bilheteria do mundo na história do cinema, com US$ 1,859 bilhão arrecadados, segundo informa o estúdio Fox nesta terça-feira, 26. Os dois filmes foram dirigidos por James Cameron.

