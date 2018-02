Autora de 'Crepúsculo' espera que aliens atraiam fãs de vampiros para 'A Hospedeira'

Os fãs da bem-sucedida franquia "Saga Crepúsculo" aguardam ansiosamente a próxima aposta de Stephanie nos cinemas, com o lançamento de "A Hospedeira" no dia 29 de março, nos EUA.

Mas Stephanie disse, em declaração no tapete vermelho da premiére em Los Angeles, que o novo filme pode não ser o que os fãs da popular série de vampiros esperam dela.

"Se (os fãs) entrarem querendo uma repetição de 'Crepúsculo', eles provavelmente não ficarão empolgados, porque não é. É um tipo de história muito diferente", disse a autora à Reuters TV.

"Eu acho que se eles estiverem dispostos a embarcar em uma nova jornada comigo, e tentar algo um pouco diferente, então acho que vão gostar."

Os cinco filmes de "Crepúsculo", baseados nos romances best-seller de Stephanie, giram em torno de uma história de amor entre um vampiro e uma humana, e arrecadou mais de 3,3 bilhões dólares na bilheteria mundial, de acordo com o site de rastreamento das vendas das bilheterias BoxOfficeMojo.com.

"A Hospedeira", adaptação do romance de Stephanie com o mesmo nome, explora um mundo pós-apocalíptico em que seres alienígenas chamados Almas invadem a Terra e assumem corpos e mentes humanas, causando emoções conflitantes entre os dois seres no mesmo corpo.

A autora já havia dito que tem tramas em mente para a sequência de livros, e espera que esta seja uma trilogia, o que abriria caminho para filmes de continuação.

Em "A Hospedeira", a atriz irlandesa-americana Saoirse Ronan, 18 anos, interpreta a humana Melanie Stryder, que é tomado por uma Alma chamada Wanda.

Saoirse, que atuou em "Um Olhar do Paraíso" e foi nomeada para um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Desejo e Reparação", disse que gostou do desafio de ficar alternando entre duas personalidades.

"Eu realmente gostei de interpretar Melanie, porque na maior parte do filme estou interpretando Wanda, que é uma personagem pura, serena e compreensiva", disse a atriz no tapete vermelho.

Diane Kruger, Jake Abel e William Hurt também estrelam "A Hospedeira", dirigido por Andrew Niccol. O filme é distribuído nos Estados Unidos pela Open Road Films, uma joint venture entre os proprietários de cinemas Regal Entertainment Group e a AMC Entertainment Inc.

(Reportagem da Reuters TV, texto de Piya Sinha-Roy)