Autora admite que errou em desfecho de 'Harry Potter'

J.K Rowling, autora da série Harry Potter, disse em entrevista que a personagem Hermione deveria ter se casado com o protagonista dos livros, e não com Ron Weasley. A declaração foi feita à revista Wonderland, que deve ser publicada no próximo fim de semana, mas o jornal Sunday Times antecipou alguns trechos.

A autora disse que decidiu juntar Hermione e Ron por "razões pessoais". "Eu escrevi a relação Hermione / Ron como uma forma de realização de desejo. Isso é como ela foi concebida, realmente. Por razões que têm muito pouco a ver com a literatura e muito mais a ver com a maneira que eu vi a trama inicialmente", explicou. "Eu peço desculpas, posso ouvir a ira e fúria que essa declaração pode causar em alguns fãs, mas estou sendo absolutamente honesta, a distância me deu uma perspectiva maior sobre isso, foi uma escolha que fiz por motivos pessoais, não por credibilidade. Estou partindo o coração das pessoas ao dizer isso? Espero que não".

A entrevista foi conduzida por Emma Watson, que interpretou Hermione na série de filmes baseada nos livros e é editora convidada da Wonderland deste mês. A atriz disse que muitos fãs também veem um erro na decisão de juntar Hermione e Ron e se questionam se ele seria capaz de fazê-la feliz. A autora ainda disse que os dois, no futuro, deveriam fazer uma terapia de casal.(Com Agências Internacionais)