Autópsia de Philip Seymour Hoffman é inconclusiva

Os médicos legistas que estão cuidando do caso do ator Philip Seymour Hoffman anunciaram hoje que precisam de mais provas para determinar a causa de sua morte. A autópsia realizada no corpo do vencedor do Oscar não foi conclusiva, e será presico realizar exames de laboratório para determinar os motivos exatos que levaram ao óbito de Philip no último domingo, aparentemente devido a uma overdose.

O departamento de legistas da cidade de Nova York é o responsável pela investigação do caso.