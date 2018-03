Auditores que causaram confusão no Oscar não participarão mais das cerimônias

LOS ANGELES - Os organizadores do Oscar disseram nesta quarta-feira, 1, que os dois auditores da PricewaterhouseCoopers por trás do erro no anúncio de melhor filme não vão trabalhar nas cerimônias novamente.

Um porta-voz da Academia de Cinema de Hollywood disse que Brian Cullinan e Martha Ruiz não vão mais tabular os resultados do Oscar e entregar os envelopes com os nomes dos vencedores.

Nenhuma decisão foi anunciada pela organização no que diz respeito à continuidade da parceria com a PwC, que faz os processos do Oscar há 83 anos.

A empresa havia mais cedo assumido toda a responsabilidade pela gafe.