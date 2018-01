Audiência do Oscar é a melhor dos últimos três anos

Cerca de 40,3 milhões de norte-americanos assistiram no domingo à cerimônia do Oscar, na melhor audiência para essa atração na rede ABC em três anos, segundo dados divulgados na segunda-feira.

A participação de filmes de grande bilheteria e a curiosidade motivada pela estreia do comediante Seth MacFarlane no posto de mestre-de-cerimônias impulsionaram a audiência, levando a um aumento de 11 por cento no número de espectadores da faixa etária de 18 a 49 anos, a mais cobiçada pelos anunciantes, segundo dados da Nielsen.

No ano passado, quando Billy Crystal apresentou a festa pela nona vez, cerca de 39,3 milhões de pessoas a viram pela TV.

"Argo", drama sobre reféns norte-americanos no Irã, foi o grande vencedor da noite, levando o Oscar de melhor filme e duas outras categorias. "A Vida de Pi", sobre um rapaz náufrago, levou quatro troféus, inclusive o de melhor diretor, para Ang Lee.

A ABC, que pertence à Disney, disse que houve um crescimento também na sua plataforma de internet e mídia social. Segundo a rede, o site Oscar.com atraiu 15,8 milhões de visitantes desde que as indicações ao Oscar foram anunciadas, no começo de janeiro - um aumento de 28 por cento em relação a 2012.

(Reportagem de Jill Serjeant)