Audiência do Oscar 2016 foi a menor em oito anos

LOS ANGELES – Não adiantou a polêmica sobre a ausência de atores negros entre os indicados: a audiência conquistada pela transmissão da cerimônia do Oscar, no domingo, 28, foi a menor nos Estados Unidos dos últimos 8 anos. Cerca de 34,3 milhões de americanos acompanharam a vitória de Spotlight como melhor filme, segundo dados nacionais de classificação.

A audiência deste ano foi só superior à de 2008, quando cerca de 32 milhões de americanos sintonizaram a ABC, rede que detém os direitos de transmissão também para o resto do mundo. A emissora tentou minimizar a baixa cifra ao comentar que, entre as cerimônias de prêmios, a do Oscar conquistou a maior audiência.

No ano passado, a cerimônia apresentada por Neil Patrick Harris foi vista por 36,6 milhões de americanos, o menor público em seis anos.