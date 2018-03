Atrizes renomadas se rebelam contra o machismo no tapete vermelho do Oscar

Uma campanha encabeçada pela comediante Amy Poehler pede que os entrevistadores do Oscar perguntem às atrizes mais sobre seus papéis e sua carreira do que sobre vestidos e penteados no tapete vermelho. À campanha, com o slogan #AskHerMore ("pergunte mais a ela"), aderiram atrizes como Cate Blanchett e Julianne Moore.

A iniciativa foi usada em premiações recentes pelo site The Daily Share, com a intenção de obter "perguntas mais inteligentes" dos espectadores. Por trás do #AskHerMore, há o grupo Representation Project, que pede que o público pressione os entrevistadores do Oscar por meio da hashtag, sob a alegação de que "os entrevistadores focam mais na aparência das mulheres do que em suas conquistas".