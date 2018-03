Atrizes famosas são destaque no drama 'Ao Entardecer'

O drama Ao Entardecer se sustenta sobre uma trama intimista, colocando em primeiro plano uma série de personagens femininas, interpretadas por Vanessa Redgrave, Toni Collette, Natasha Richardson, Meryl Streep e Glenn Close. O filme estréia em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília nesta sexta-feira, 25. Veja também: Trailer de 'Ao Entardecer' "Harris foi meu primeiro erro", murmura Ann Lord (Vanessa Redgrave) em seu leito de morte para as filhas Nina (Toni Collette) e Constance (Natasha Richardson). As duas nunca tinham ouvido esse nome antes e questionam se não é um delírio da mãe. Quem seria Harris? Mesmo com a memória fraca, Ann parece se lembrar muito bem dele. Nos anos 1950, Ann (interpretada por Claire Danes nos flashbacks) era uma moça diferente das outras. Sonhava em ser cantora e usava roupas hippies bem antes disso entrar na moda. Harris (Patrick Wilson) era um médico que ela conheceu em um final de semana, quando foi madrinha de casamento de sua melhor amiga Lila (Mamie Gummer). Este encontro, que teve consequências trágicas, afetou tanto sua vida que, meio século depois, ela não conseguiu esquecê-lo. Baseado em um romance de Susan Minot (roteirista de Beleza Roubada), o roteiro foi desenvolvido pela própria escritora e por Michael Cunningham, ganhador do prêmio Pulitzer pelo romance As Horas. A história estabelece uma ligação entre os dois extremos da vida da protagonista. Em seus delírios, Ann relembra aquele fatídico final de semana, que envolve não apenas Harris e Lila, mas também o irmão desta, Buddy (Hugh Dancy), que parece apaixonado tanto por Ann, quanto por Harris. Ann sonha ser cantora, mas não é confiante em seu talento. Lila, que também tem uma paixão por Harris, não está muito certa se deve se casar, mas é educada demais para cancelar tudo na última hora. Por fim, Nina sempre se sente diminuída perante a irmã casada e mãe. Ao Entardecer é dirigido pelo húngaro Lajos Koltai, diretor de fotografia de diversos filmes, como Adorável Júlia e Malena. Neste trabalho, Koltai procura manter a trama na superfície, culminando em um melodrama não muito denso, com muitas idas e vindas que às vezes complicam a narrativa.