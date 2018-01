Atriz Tori Spelling se diverte como ícone gay Mesmo em Hollywood, onde falar mal de celebridades é comum, Tori Spelling já enfrentou mais do que sua parcela devida de escárnio. Mas existe um grupo de fãs que adora a atriz, ex-estrela de "Barrados no Baile". Parece que os homens gays reverenciam Tori Spelling, e ela espera agradar a eles na comédia romântica "Kiss the Bride", que estréia na sexta-feira nas grandes cidades dos EUA. "Sou enorme fã dos gays", disse a atriz à Reuters. "Eles me amam, e eu os amo. Eles me vêem como uma espécie de ícone gay." Spelling começou a atuar ainda criança em seriados como "The Love Boat" e "Fantasy Island", produzidos por seu famoso pai, Aaron Spelling. Mas foi o papel da teen de bom coração Donna Martin em "Barrados no Baile" que lhe deu fama e uma base de fãs. Durante anos dizia-se em Hollywood que ela só tinha sido contratada para "Barrados no Baile" porque a empresa de seu pai estava por trás do seriado. Mas Tori Spelling mostrou seu valor, e não apenas como atriz, mas também como mãe e autora de um livro. Em outras palavras, ela não é filhinha do papai. Mas é adorada por muitos gays, e a temática gay "foi provavelmente uma das principais razões que me levou a fazer o filme", disse ela, falando de "Kiss the Bride." No filme, Alex (Spelling) é noiva de Ryan, que anos antes, no colégio, teve um breve relacionamento homossexual com um amigo, Matt. Quando este fica sabendo do casamento, ele reaparece para convencer Ryan de que está cometendo um engano ao casar com uma mulher. Tori Spelling disse que a reação depois de ela atuar em "Truques da Paquera" (1999), de temática gay, foi tão grande que ela considera uma grande oportunidade poder fazer outro filme ligado aos homossexuais. Ela encontrou outras maneiras de agradar a seus fãs gays -- incluindo tornar-se defensora dos casamentos entre homossexuais. No ano passado, ordenou-se pastora depois de dois fãs terem pedido que ela fizesse o casamento deles na pousada em Fallbrook, Califórnia, gerenciada por ela e seu marido, o ator Dean McDermott. No momento, ela está rodando a terceira temporada de seu reality show na rede Oxygen, "Tori & Dean: Inn Love", e promovendo uma linha de bijuterias no canal de compras HSN. Para completar, espera seu segundo filho para junho. Sua autobiografia, "sTori Telling", está há quatro semanas na lista dos livros mais vendidos do The New York Times. Spelling disse que espera que o livro jogue por terra a imagem que, afirma, as pessoas sempre tiveram dela: de uma menina rica, mimada e superprotegida pelo pai.