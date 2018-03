Atriz Tilda Swinton presidirá júri do festival de Berlim

A atriz Tilda Swinton, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante este ano por Conduta de Risco, será a presidente do júri do próximo Festival de Cinema de Berlim, que acontece de 5 a 15 de fevereiro de 2009. Para Dieter Kosslick, diretor do festival, Tilda é "uma presença cinematográfica impressionante, que marca o cinema mais atual e inovador". A atriz protagonizou Julia, que concorreu ano passado no festival. Ela também participou da competição nos filmes Impulsividade, em 2005, e Adaptação, de 2003. Em Julia, ela impressionou o público ao interpretar uma mulher viciada em álcool e sexo que seqüestra e maltrata uma criança de oito anos. Em Conduta de Risco, Tilda - seu nome real é Katherine Matilda Swinton - interpretou uma executiva assassina. Com o drama político de Tony Gilroy, a atriz levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, batendo a favorita Cate Blanchett, que concorria com Não Estou Lá. Filha de um militar britânico, estudou na mesma escola da Princesa Diana, mas resolveu seguir a carreira artística. Atuou em vários filmes de destaque, como no épico Constantine, Vanilla Sky, As Crônicas de Nárnia, entre outros.