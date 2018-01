Atriz Shailene Woodley é presa nos EUA em manifestação ambiental

A atriz Shailene Woodley foi presa em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 10, quando protestava contra a construção de um duto que nativos norte-americanos dizem que vai profanar terra sagrada e poluir a água, um incidente filmado ao vivo.

Uma porta-voz do gabinete do xerife do condado de Morton confirmou que a atriz de 24 anos, que atua no filme Snowden, foi detida na manifestação.

Shailene Woodley é vista narrando a própria prisão num vídeo divulgado na sua página do Facebook, dizendo que ela estava voltando de forma pacífica para o seu veículo quando “eles me agarraram pela jaqueta e disseram que eu não podia prosseguir, e eles têm armas gigantes, cassetetes e não estão me deixando ir”.

No vídeo, é possível escutar um policial dizendo à atriz que ela estava sendo presa por invasão.

Enquanto era levada algemada, a atriz afirmou no vídeo que ela era uma entre centenas de manifestantes, mas que havia sido escolhida “porque eu sou conhecida, porque eu tenho 40 mil pessoas assistindo”.

A atriz, que é conhecida pelo ativismo ambiental, já participou de protestos contra construção do projeto de US$ 3,7 bilhões.