Atriz romena apresenta em SP <i>Você É tão Bonito</i> No cinema desde os 3 anos, Medeea Marinescu estrelou um musical (com cenas animadas) que virou cult de sua geração no cinema romeno - Maria Mirabela, de Ion Gobescu Gopo. Ela está em São Paulo como convidada do Festival Varilux do Cinema Francês, que teve na quinta-feira sessão de abertura para convidados e começa nesta sexta para o público. Medeea divide a cena com Michel Blanc na comédia Você É tão Bonito, de Isabelle Mergault. Até o dia 21 de dezembro, o festival vai excursionar por 12 cidades brasileiras, com sete filmes. Além de Você É tão Bonito, o público poderá ver - A Comédia do Poder, de Claude Chabrol; Em Direção ao Sul, de Laurent Cantet; Eu me Chamo Elisabeth, de Jean-Pierre Ameris; No Calor do Verão, de Christophe Ali e Nicolas Bonilauri; e Paris, Eu te Amo, com o episódio assinado por Walter Salles e Daniela Thomas. Há uma reprise no lote - A Cidade Está Tranqüila, de Robert Guédiguian. Atriz consagrada no Teatro Nacional de Bucareste (procure pelo site http://tnb.kappa.ro/Medeea.html), Medeea estava em Nova York com o marido quando foi chamada para fazer Você É tão Bonito. A história trata desse francês que importa uma esposa do Leste europeu. Medeea achava que não servia para o papel, porque não fala francês. A diretora escolheu-a. A comédia estourou, fazendo quase 4 milhões de espectadores nos cinemas franceses, em dois meses. "Trata de temas sociais importantes sem deixar de ser romântica e divertida", ela resume. 5.º Festival Varilux de Cinema Francês. Hoje, 18h30, dom., 21 h, A Comédia do Poder (2006); 21 h, Paris, Eu te Amo (2006). Sáb., 18h30, Eu me Chamo Elisabeth (2006); 21 h, Você É tão Bonito (2006). Dom., 18h30, Em Direção ao Sul (2005). HSBC Belas Artes.Rua Consolação, 2.423, tel. 3258-4092. R$ 14. Até 21/12