Atriz que interpretou Frida Kahlo critica Barbie inspirada na artista

Em uma ação pelo Dia Internacional da Mulher, a Mattel, empresa responsável pela Barbie, lançou uma boneca inspirada na artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954).

No entanto, um detalhe característico associado à imagem de Frida foi deixado de lado na confecção do brinquedo: as sobrancelhas da artista eram unidas.

A atriz Salma Hayek, que foi indicada ao Oscar pela interpretação da artista em Frida (2002) se manifestou contra a boneca por meio de suas redes sociais:

"Frida Kahlo nunca tentou ser ou parecer qualquer outra pessoa. Ela celebrava sua originalidade. Como puderam transformá-la em uma Barbie? Não posso acreditar", criticou a atriz.